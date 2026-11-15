مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب مصر إلى مالاوي

سيّرت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية"، اليوم الأحد، رحلة خاصة رقمMS3250 لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مالاوي.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنه تم نقل بعثة المنتخب مباشرة من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي إلى مطار كاموزو بمدينة لي لونج واي بدولة مالاوي على متن طائرة بوينج B737-800؛استعدادًا لملاقاة منتخب مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأتي هذه الرحلة في إطار الرحلات الخاصة التي تسيرها مصر للطيران لنقل الفرق والمنتخبات الرياضية المصرية المشاركة في البطولات الدولية؛ بما يعكس ثقة هذه الفرق في إمكانيات الشركة الوطنية وما تقدمه من خدمات متميزة.