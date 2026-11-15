رونالدينيو يعود للملاعب أساسيا مع رافينا الإيطالي

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو، إلى أجواء المباريات الرسمية، بعدما أعلن نادي رافينا الإيطالي مشاركته أساسيًا أمام فورلي، في المباراة المقررة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

ويمثل اللقاء الظهور التنافسي الأول لرونالدينيو منذ أكثر من 11 عامًا، إذ ابتعد عن الملاعب منذ عام 2015، عقب انتهاء تجربته الاحترافية الأخيرة مع فلومينينزي البرازيلي، ليعود إلى المنافسات بعمر 46 عامًا.

وجاءت عودة النجم البرازيلي عبر مشروع نادي رافينا، الذي انضم إليه خلال الصيف الماضي، في صفقة تجمع بين دوره الرياضي ومشاركته الاستثمارية في النادي، مع اتفاق يقضي بخوض مباراة تنافسية واحدة على الأقل بقميص الفريق.

من جانبه، أكد المدير الفني لرافينا، أندريا ماندورليني، مشاركة رونالدينيو أساسيًا، مشيرًا إلى أن مدة بقائه في الملعب ستُحدد بالتشاور معه خلال المباراة.