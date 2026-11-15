خطط جديدة.. ‏نيويورك تايمز: حاملة الطائرات روزفلت تصل إلى الشرق الأوسط غدا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن مسئولين عسكريين من البلدين أعدوا خططاً لضربات جديدة.

وقالت الصحيفة : من المرجح أن تستهدف البنية التحتية للطاقة ومواقع اقتصادية حيوية أخرى.

وقال مسئول عسكري أمريكي للصحيفة إن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" ستنضم إلى حاملتين أمريكيتين أخريين في الشرق الأوسط خلال 24 ساعة، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في الأسابيع الماضية.

تأتي هذه التحركات مع تعثر فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران، واستئناف الضربات المتبادلة بين الطرفين.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود 3 حاملات طائرات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنها جميعا في حالة استعداد قتالي كامل.

وقال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية تعرضت لخسائر كبيرة، مدعيا غرق 159 سفينة إيرانية وتدمير 268 طائرة، قال إنها باتت متناثرة على مدارج المطارات.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن دول المنطقة تفضل استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أن واشنطن قررت الإبقاء على الوضع الراهن استجابة لطلب هذه الدول.