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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختبار صاروخ صيني أسرع من الصوت في البحر المتوسط: مناورات غريبة باستخدام "قاتل حاملات الطائرات"

اختبار صاروخ صيني أسرع من الصوت في البحر المتوسط:
اختبار صاروخ صيني أسرع من الصوت في البحر المتوسط:
خاطر عبادة

أُطلق صاروخ صيني الصنع مضاد للسفن أسرع من الصوت في البحر الأبيض المتوسط خلال مناورة عسكرية جزائرية، وتُظهر صور نشرتها السلطات الجزائرية منظومة أسلحة تُنسب إلى عائلة YJ-12، وهي إحدى منصات الإطلاق التي صممتها بكين لضرب السفن الحربية المعادية. 

وتكتسب هذه التجربة أهمية بالغة لأنها تُسلط الضوء على تنامي الوجود الدبلوماسي والعسكري الصيني على الساحل الأفريقي.

اختبار الصاروخ الصيني

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد تم إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء الماضي من موقع دفاع ساحلي متنقل بالقرب من وهران، غرب الجزائر، خلال مناورات فالكون 2026 في البحر الأبيض المتوسط.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الجزائرية منصة إطلاق صواريخ بعجلات مزودة بثلاث حاويات مستطيلة، تُطلق منها صواريخ، وهي تصل إلى هدف في البحر.

 وأعلنت السلطات الجزائرية أن الهدف دُمر "بدقة عالية"، دون تحديد نوع الصاروخ المستخدم، إلا أن تحليلات الخبراء تشير إلى أنه صاروخ CM-302، وهو نسخة تصديرية من عائلة صواريخ YJ-12، التي طورتها شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية (CASIC) المملوكة للدولة.

صُمم لضرب حاملات الطائرات والمدمرات

وعُرض هذا النظام في معرض تشوهاي الجوي عام 2016، وهو مصمم لضرب الوحدات البحرية الكبيرة، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات، بالإضافة إلى الأهداف البرية الثابتة.

 ويبلغ مداه المعلن 290 كيلومترًا، ويزن رأسه الحربي أكثر من 250 كيلوجرامًا.وجود استراتيجي صيني في الجزائروأصبحت الصين أحد أهم موردي الأسلحة للجزائر.

 وليس من قبيل المصادفة أن تشير إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الصين استحوذت على 27% من واردات الجزائر من أنظمة الأسلحة الثقيلة بين عامي 2021 و2025.

مدافع ومسيرات وتعاون عسكري متنامٍ

ولا تقتصر العلاقة بين البلدين على الصواريخ المضادة للسفن، إذ يمتلك الجيش الجزائري أيضاً طائرات مسيرة صينية من طراز كايهونج-3 وكايهونج-4، كما أفادت التقارير أنه طلب ست طائرات مسيرة أكبر حجماً من طراز كايهونج-5.

وتضم من الأسلحة الصينية أيضاً 54 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز PLZ-45 صيني الصنع، ويشمل التعاون أيضاً اتصالات مباشرة بين الهياكل العسكرية المعنية: ففي نوفمبر 2023، زار الفريق الجزائري سعيد شانجريها، الذي أشرف على التدريبات الأخيرة، بكين، حيث التقى بكبار المسؤولين العسكريين وزار عدداً من مصنعي المعدات الدفاعية، بما في ذلك شركة CASIC. ويستمر التعاون بين الصين والجزائر، بل إنه يزداد قوة.

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