وداعا للطرق التقليدية.. ابتكارات ذكية وعملية بمدخل USB-C ستغير حياتك

لم يعد مدخل (USB-C) مقتصراً على شحن الهواتف ونقل البيانات في أجهزة الكمبيوتر؛ بل أصبح معياراً عالمياً يدخل في تصميم العشرات من الأدوات الذكية التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

وقد تجاوزت القيمة السوقية لهذا المدخل 38 مليار دولار، ليقتحم مجالات غير متوقعة بأجهزة صغيرة وعملية تحل مشاكل يومية مزعجة.

أدوات ذكية للاستخدام اليومي والرحلات

وبحسب تقرير نشره موقع "سلاش جير" (SlashGear) التقني، ظهرت مجموعة من الأدوات الغريبة والمفيدة في نفس الوقت التي تعتمد بالكامل على الشحن بمدخل (USB-C)، ومن أبرزها:

ولاعة كهربائية بلا وقود

بدلاً من المعاناة مع غاز البوتان وإعادة تعبئة الولاعات التقليدية، تقدم ولاعة (LcFun) أقواساً كهربائية قوية لإشعال النيران، وهي مقاومة للماء والرياح، مما يجعلها مثالية للرحلات والتخييم، وتشحن بسهولة عبر الهاتف وبسعر لا يتجاوز 10 دولارات.

صندوق تعبئة الساعات الأوتوماتيكية

تعمل الساعات الأوتوماتيكية بحركة اليد، وتتوقف عن العمل إذا تُركت لفترة، فجهاز (UnaMela) هو صندوق صغير صامت يقوم بتحريك الساعة تلقائياً للحفاظ عليها تعمل، ويستمد طاقته عبر كابل (USB-C) بدلاً من البطاريات المستهلكة.

مفتاح الأمان الرقمي

للحماية من الاختراق، قدمت شركة "يوبيكو" (Yubico) مفتاحاً معدنياً صغيراً يدعى (YubiKey 5C Nano).

يوضع هذا المفتاح في مدخل الكمبيوتر ولا يمكن الدخول إلى حساباتك البنكية أو الشخصية بدونه، مما يوفر حماية قصوى ضد القراصنة.

وتعكس هذه الأدوات كيف تحول مدخل (USB-C) من مجرد فتحة شحن إلى شريان طاقة يشغل جيلاً كاملاً من الأجهزة الذكية التي تجعل حياتنا أكثر سهولة وأقل تعقيداً.