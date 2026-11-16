هشام نصر: القانون لا يمنعني من الاستثمار في شركة الكرة بالزمالك

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن هناك العديد من المستثمرين سواء المصريين أو غير المصريين يرغبون في الاستثمار في شركة الكرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن إم تي أي، أنه لن يستثمر في شركة الكرة أو أحد أبناء أو أقاربه وهذا قولا واحدا.

وأوضح أن القانون لا يمنعه من الاستثمار في شركة الكرة ولكنه لا يرغب في تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الزمالك لديه بعض المتطلبات خاصة بحضور المباريات وعائد البث وبعض الأمور الأخرى بشأن الاستثمار.



واختتم أن كل ما يتردد عن بيع أصول من الأصول الخاصة به للاستثمار في شركة الكرة غير صحيح.