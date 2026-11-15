الزمالك يعلن التصويت الإلكتروني في عموميته المقبلة ويحدد النصاب القانوني بـ10 آلاف عضو

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، على إجراء التصويت إلكترونيًا في الجمعية العمومية المقبلة، المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.

ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بحضور 10,000 عضو (عشرة آلاف) عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه اليوم توجيه الشكر إلى المهندس هاني برزي، لمساهمته في تحمل تكاليف رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى رواندا، كما وجه الشكر إلى هاني شكري لمشاركته في تحمل تكاليف مشاركة وإقامة لاعبي الجودو خلال البطولة العربية الأخيرة، وتوجيه الشكر إلى المستشار محمد عناني رئيس القطاع القانوني بالنادي على دوره وجهوده في استرداد حقوق النادي.