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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخبار سارة داخل الزمالك.. ماذا يحدث في ملف المصابين قبل لقاء الجونة؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الجونة بعدما شهد ملف الإصابات داخل القلعة البيضاء تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية في ظل تحركات الجهاز الطبي لتجهيز جميع العناصر المصابة وإعادتهم إلى التدريبات الجماعية استعدادا للمباراة المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة المصابين انفراجة كبيرة بعدما استعاد الفريق خدمات الفلسطيني عدي الدباغ الذي أصبح جاهزا للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة فيما اقترب حسام أشرف من إنهاء برنامجه التأهيلي والعودة إلى التدريبات الجماعية ليمنح الجهاز الفني خيارا إضافيا في الخط الأمامي خلال المرحلة المقبلة.

كما تماثل الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي للشفاء وأصبحا جاهزين للعودة إلى حسابات الجهاز الفني في الوقت الذي يواصل فيه محمد السيد خطواته الأخيرة نحو التعافي بعدما أظهر تحسنا ملحوظا واستجابة إيجابية للبرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، تأكدت جاهزية المغربي محمود بنتايج للمشاركة مع الفريق وهو ما يمثل إضافة مهمة للزمالك خاصة مع رغبة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل استئناف المنافسات والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام الجونة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز حيث يتطلع الفريق الأبيض إلى استغلال عودة عناصره المصابة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشواره في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

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