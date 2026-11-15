لوبيتيجي يقترب من الرحيل عن تدريب منتخب قطر

يقترب الإسباني جوليان لوبيتيجي مدرب منتخب قطر من الرحيل عن تدريب العنابي، لينهي مشواراً استمر لمدة عامين.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية اليوم، أن لوبيتيجي لن يستمر في منصبه بعد انتهاء عقده في أبريل المقبل، بسبب تأجيل بطولة كأس آسيا من يناير المقبل إلى يناير 2028.

وتحت قيادة لوبيتيجي، حقق العنابي إنجازاً تاريخياً في 14 أكتوبر 2025 بتأهله رسمياً وعبر التصفيات إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه الرياضي، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة (2-1) في الدوحة خلال التصفيات الآسيوية.

وتولى المدرب الباسكي مسؤولية تدريب المنتخب القطري بعد أربع هزائم متتالية في التصفيات، ونجح في قيادة الفريق إلى الأدوار الفاصلة، حيث تمكنوا من حسم التأهل.

كما قاد المنتخب لتحقيق أول نقطة في تاريخه ضمن نهائيات كأس العالم - في المباراة التي جمعته بسويسرا في سان فرانسيسكو - ووصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس الخليج، حيث خسروا بركلات الترجيح أمام الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية، التي توجت باللقب لاحقاً.

وكشفت الصحيفة أن الاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب لم يجتمعا بعد لمناقشة تجديد العقد، الذي ينتهي في أبريل 2027، ومع عدم إقامة كأس آسيا مطلع العام المقبل، تغيرت الخطة والمعطيات بالكامل.

وأكدت الصحيفة أن لوبيتيجي لا ينوي تدريب أي فريق بشكل مؤقت في منتصف الموسم، ويتطلع للتخطيط للموسم الكروي المقبل.

واعتبرت الصحيفة أن لوبيتيجي خاض تجربة إيجابية للغاية مع المنتخب القطري، رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة وسيخوض الثلاثاء المقبل مباراة ودية أخيرة ضد كوريا الجنوبية، ستكون بمثابة ختام لمسيرته مع هذا المشروع، الذي سينتهي تعاقدياً في شهر أبريل المقبل.