شبكة نمساوية تختار حمزة عبدالكريم ضمن ألمع مواهب العالم.. وتمنحه تقييمًا استثنائيًا

سلطت شبكة «Abseits» النمساوية الضوء على الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة ومنتخب مصر، بعدما اختارته ضمن أبرز المواهب الكروية الصاعدة من مواليد عام 2008، مؤكدة أنه أحد اللاعبين الذين يستحقون المتابعة عن قرب خلال السنوات المقبلة.

شبكة نمساوية تختار حمزة عبد الكريم ضمن ألمع مواهب العالم

وأشادت الشبكة النمساوية بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم المصري، معتبرة أنه أحد أكثر المهاجمين الشباب إثارة للاهتمام على مستوى القارة الأفريقية، في ظل قدرته على صناعة الخطورة داخل منطقة الجزاء، وقوته في الالتحامات الهوائية، إلى جانب حسه التهديفي المميز وتحركاته الذكية بعيدًا عن أعين المدافعين.

وأشارت «Abseits» إلى أن حمزة عبد الكريم بدأ خطواته الأوروبية مع برشلونة، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني قادمًا من الأهلي، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركاته مع فريق الشباب، قبل أن يواصل رحلة تطوره داخل النادي الإسباني.

ومنحت الشبكة الموهبة المصرية تقييم 9 من 10 فيما يتعلق بإمكاناته المستقبلية، مؤكدة أن لديه فرصة كبيرة للوصول إلى مستويات مميزة، مع ضرورة تطوير قدراته في اللعب الجماعي والتمرير تحت الضغط، بما يتناسب مع أسلوب برشلونة الفني.

وتأتي هذا الإشادة لتعكس حجم الاهتمام الأوروبي بالمواهب المصرية الشابة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم، الذي ينتظره مستقبل واعد في الملاعب الأوروبية.