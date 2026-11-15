قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشارة قانونية خاطئة من ChatGPT.. دنماركي يتهمه بالتسبب في تشريده بعد نصيحته بوقف دفع الإيجار
غدا.. مجلس الأمن يبحث تطورات المرحلة الانتقالية والأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا
بأيديهما وتحت الإكراه.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر شقيقين على هدم منزليهما في القدس
بعد رفعه لـ8500 جنيه.. مشروع قانون اقتراح تحديد النفقة بـ25% من الحد الأدنى للأجور
وزير المالية: برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بمتوسط زيادة 35% يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة
سرقة خيوط من كسوة الكعبة المشرفة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030
الأمم المتحدة: نقص التمويل الدولي تحدي كبير أمام دعم اللاجئين حول العالم
غربلة عقود لاعبي الأهلي قبل يناير.. هاني يقترب وياسر إبراهيم مهدد بالرحيل وبن شرقي ينتظر العرض
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 230 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم
موعد رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر فلكيًا
ماهر فرغلي: الغرب بدأ يتبنى رؤية مصر بشأن إرهاب الإخوان ويفضح شبكات التمويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبكة نمساوية تختار حمزة عبدالكريم ضمن ألمع مواهب العالم.. وتمنحه تقييمًا استثنائيًا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
عمرو مصطفى

سلطت شبكة «Abseits» النمساوية الضوء على الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة ومنتخب مصر، بعدما اختارته ضمن أبرز المواهب الكروية الصاعدة من مواليد عام 2008، مؤكدة أنه أحد اللاعبين الذين يستحقون المتابعة عن قرب خلال السنوات المقبلة.

شبكة نمساوية تختار حمزة عبد الكريم ضمن ألمع مواهب العالم

وأشادت الشبكة النمساوية بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم المصري، معتبرة أنه أحد أكثر المهاجمين الشباب إثارة للاهتمام على مستوى القارة الأفريقية، في ظل قدرته على صناعة الخطورة داخل منطقة الجزاء، وقوته في الالتحامات الهوائية، إلى جانب حسه التهديفي المميز وتحركاته الذكية بعيدًا عن أعين المدافعين.

وأشارت «Abseits» إلى أن حمزة عبد الكريم بدأ خطواته الأوروبية مع برشلونة، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني قادمًا من الأهلي، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركاته مع فريق الشباب، قبل أن يواصل رحلة تطوره داخل النادي الإسباني.

ومنحت الشبكة الموهبة المصرية تقييم 9 من 10 فيما يتعلق بإمكاناته المستقبلية، مؤكدة أن لديه فرصة كبيرة للوصول إلى مستويات مميزة، مع ضرورة تطوير قدراته في اللعب الجماعي والتمرير تحت الضغط، بما يتناسب مع أسلوب برشلونة الفني.

وتأتي هذا الإشادة لتعكس حجم الاهتمام الأوروبي بالمواهب المصرية الشابة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم، الذي ينتظره مستقبل واعد في الملاعب الأوروبية.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الاسباني الليجا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد

وزير الاستثمار: تنويع المنتجات والأسواق التصديرية ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

صورة ارشيفية

التضامن: التدخل السريع بالإسكندرية يتابع إصابة 4 أطفال إثر سقوط سقف حضانة

"الصحة"

"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية بإجمالي 258 منشأة خارج منظومة التأمين الشامل

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد