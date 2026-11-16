قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينج في الصين.. ملفات نووية على الطاولة

قالت وكالة أنباء “شينخوا” الصينبة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 الشهر الحالي.

من جانبه، أعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره شي جين بينج، ودونالد ترامب، سيعقدون قمة ثلاثية يوم 19 نوفمبر الجاري، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر في مدينة شنتشن الصينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، السبت، إن الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثي جرى التوصل إليه، مؤكدًا مشاركة بوتين في قمة قادة المنتدى.

من جانبها، أعلنت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز، الجمعة، أن ترامب سيزور الفلبين والصين الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيعقد خلال زيارته للصين اجتماعًا ثلاثيًا مع بوتين وشي جين بينغ، إلى جانب لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني بعد ظهر الخميس.

وأضافت ويلز أن المباحثات المرتقبة ستتناول عددًا من الملفات، من بينها الحد من انتشار الأسلحة النووية، الذي وصفته بأنه يشكل خطرًا بالغًا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شنتشن، جنوبي الصين، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».