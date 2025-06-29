أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية

قال الإعلامي أحمد موسى أن كل من يعمل في منصب يكون له أعداء، لأنهم لا يريدون له العمل، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد فوق الحساب في مصر، وكل من تسبب في الجريمة المفجعة سوف يلاقي حسابه.

وأكد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد كشعب تطبيق القانون والعدالة على الجميع وهذا من شأنه أن يطمئن كل مواطن، وحق أولادنا وأسرنا سيأتي بواسطة النيابة العامة من خلال معرفة المسئول عن أي تقصير تسبب في الحادث.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: محدش يقدر يهبد أو يفتي أو يتقول على أي شخص لأن هناك نيابة عامة معنية بالأمر وكل من يهبد هراء لا يمكن تصديقه.

وأكمل: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية وإحنا عارفين كده كويس والناس عارفاهم ومش لازم نقول أسماء وفي ناس ولجان شغالة على السوشيال ميديا، ومش عاوزينك تدخل في احتفالات ثورة 30 يونيو.