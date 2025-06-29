لو حد ناجح في شغله ميكملش .. أحمد موسى بفتح النار على الإعلام المعادي | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحملات الاعلامية المعادية التى تستهدف رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير؛ يندرج تحت بند «لو حد ناجح في شغله ميكملش.. حتى لو كان الدكتور مصطفى مدبولي أو الفريق كامل الوزير أو باقي أعضاء الحكومة».

ولفت الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمة لبرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد إلى أن الإعلام المعادي يترك الأزمات والمشكلات الدولية ويلفت أنظاره لمصر فقط، وأقول: كل مسئول في البلد حريص على أرواح المصريين؛ لأنه أقسم على حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم أنف الحاقدين، وكل تجارب الخراب عشتها وحضرتها.

أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر الغد، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.

وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.