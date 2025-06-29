قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلم خبير بالتربية والتعليم: امتحان انجليزي الثانوية العامة "محترم" و"البراجراف"من نماذج الوزارة
ترامب يعد بوقف النار خلال أسبوع.. ومصر تتحرك لتهدئة شاملة في غزة
شاومي تزلزل الأسواق.. ريدمي تطلق Redmi K Pad بمواصفات ممتازة لينافس iPad
المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله
المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله
علاء ميهوب لـ الزمالك: لا تكرروا خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد
محدش فوق الحساب.. رسائل وزير النقل من موقع حادث الإقليمي
هدنة على الأبواب.. مصر تقود المسار وترامب يُقدم العفو مقابل التهدئة
فيروسات قاتلة في الخفافيش.. تحذير من خطر وباء جديد يفوق كورونا
وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل
بتهمة «فساد وزارة الري».. 12 متهما يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محدش فوق الحساب.. رسائل وزير النقل من موقع حادث الإقليمي

وزير النقل
وزير النقل
حمادة خطاب

أكد وزير النقل والصناعة الفريق مهندس كامل الوزير، من موقع حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، أن الوزارة لا تتهرب من المسؤولية وتتحمل تبعات الحادث الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة، مشيرًا إلى أنه سيزور أسر الضحايا بعد هدوء الأوضاع لتقديم واجب العزاء.


وقال الوزير: "محدش فوق الحساب، واللي أخطأ هيتحاسب"، مشيرًا إلى أن سائق السيارة المتسببة في الحادث كان تحت تأثير المخدرات، ويقود دون رخصة، متسائلًا: "فين الجريمة اللي احنا عملناها كمسؤولين؟".

أوضح الوزير أنه قطع زيارته إلى تركيا التي كانت لحضور مؤتمر عالمي خاص بالنقل، بمجرد علمه بالحادث، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية لإجراء حملات مفاجئة وكمائن لسحب عينات مخدرات عشوائية من السائقين على الطرق.

وكان حادث مروع على الطريق الدائري الإقليمي قد أسفر عن وفاة 18 فتاة من قرية طوخ دلكا، بعدما اصطدمت سيارة نقل بحافلة كانت تقل الضحايا. وأثار الحادث غضبًا واسعًا، ومطالبات بتشديد الرقابة المرورية وضبط تعاطي المخدرات بين السائقين.

وزير النقل والصناعة كامل الوزير الدائري الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

شيفروليه كورفيت 2025

سعر شيفروليه كورفيت بـ"الإمارات.. أيقونة السيارات الخارقة

نيسان باترول NISMO موديل 2026

شاهد| نيسان باترول NISMO موديل 2026

سوار Smart Band 10

بتصميم أنيق وتقنيات لياقة متطورة.. شاومي تطلق «Smart Band 10»

بالصور

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد