محدش فوق الحساب.. رسائل وزير النقل من موقع حادث الإقليمي

أكد وزير النقل والصناعة الفريق مهندس كامل الوزير، من موقع حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، أن الوزارة لا تتهرب من المسؤولية وتتحمل تبعات الحادث الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة، مشيرًا إلى أنه سيزور أسر الضحايا بعد هدوء الأوضاع لتقديم واجب العزاء.



وقال الوزير: "محدش فوق الحساب، واللي أخطأ هيتحاسب"، مشيرًا إلى أن سائق السيارة المتسببة في الحادث كان تحت تأثير المخدرات، ويقود دون رخصة، متسائلًا: "فين الجريمة اللي احنا عملناها كمسؤولين؟".

أوضح الوزير أنه قطع زيارته إلى تركيا التي كانت لحضور مؤتمر عالمي خاص بالنقل، بمجرد علمه بالحادث، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية لإجراء حملات مفاجئة وكمائن لسحب عينات مخدرات عشوائية من السائقين على الطرق.

وكان حادث مروع على الطريق الدائري الإقليمي قد أسفر عن وفاة 18 فتاة من قرية طوخ دلكا، بعدما اصطدمت سيارة نقل بحافلة كانت تقل الضحايا. وأثار الحادث غضبًا واسعًا، ومطالبات بتشديد الرقابة المرورية وضبط تعاطي المخدرات بين السائقين.