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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حفاظا على الأرواح.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرق

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، بشأن عدم استكمال بعض الطرق التي تؤدي إلى إهدار أرواح المواطنين عليها بسبب عدم تسليمها وتوسعتها وتحديد السرعات عليها قبل البدأ في إنشاء طرق جديدة.

وأكدت متى في بيان لها على ضرورة أن تكون هناك إجراءات عاجلة حتى ننتهي من نزيف الدماء علي الطرق بسبب مشاركة سيارات النقل الثقيل الطريق مع السيارات العادية ، بالإضافة لتواجد سيارات الاتجاهين على فردة واحدة من الطريق.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن حادث الطريق الإقليمي تجاه المنوفية التي راح ضحيته ١٩ وردة من بنات المنوفية اللاتي يبحثن علي لقمة العيش ، خير دليل على ضرورة استكمال الطرق التي تؤدي إلى إهدار أرواح المواطنين عليها ، والتي أصبحت تعرف بإسم " طريق الموت".

وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، بهدف التوصل إلى حلول للتصدي لهذه الحوادث التي تحصد أرواح المواطنين على "طريق الموت".

طلب إحاطة النائبة ايفلين متى الطرق سيارات النقل الثقيل بنات المنوفية

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