طلب إحاطة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الحكومة، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنوفية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة، وتسبب في حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.



وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى أن هذا الحادث يكشف مدى خطورة استمرار سير التيريلات (الشاحنات الثقيلة) بسرعة جنونية على الطريق الإقليمي دون رقابة كافية أو التزام بضوابط السرعة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين المترددين على الطريق، بل أيضا يسيرون بسرعات جنونية على الطريق الدائري والذي يشكل تهديدا أكبر على أرواح المواطنين، رغم أن لهم سرعة قانونية إلا أنهم يخالفونها دائما.

وطالبت النائبة، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من السرعات الزائدة للشاحنات الثقيلة، وتشديد الرقابة المرورية، وتفعيل أجهزة الرادار، وزيادة الدوريات الأمنية على الطريق، مع وضع خطة عاجلة لصيانة وتأمين الطريق الإقليمي لمنع تكرار هذه الحوادث المؤلمة.

ووجهت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توجيهه الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.