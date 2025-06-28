طلب إحاطة أمام البرلمان يكشف عن خلل في منظومة نقل المواد البترولية

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الخلل القائم في منظومة الحماية والسلامة خلال عمليات نقل المواد البترولية.

وأوضح الجبلاوي في طلب الإحاطة أن “هناك عددًا متزايدًا من الحوادث الخطيرة تقع أثناء نقل المواد البترولية، نتيجة وجود قصور واضح في إجراءات السلامة، وغياب منظومة حديثة للحماية تؤمن عمليات النقل، ما يعرّض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر”.

وأضاف الجبلاوي: “لقد رصدنا العديد من الوقائع التي اندلعت فيها حرائق أو وقعت بها انفجارات نتيجة النقل غير الآمن للمواد البترولية، وهو أمر لم يعد مقبولًا السكوت عليه، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يمكن الاستفادة منه لضمان أعلى معايير الأمان”.

وأشار إلى أن “هذه الكوارث لا تمس فقط أرواح المواطنين، بل تهدد كذلك منشآت الدولة الحيوية وممتلكات الأهالي، مما يتطلب تحركًا فوريًا وحاسمًا لإعادة النظر في هذه المنظومة وتطويرها بما يواكب المعايير الدولية”.

وطالب الجبلاوي في ختام طلبه، بإحالته بشكل عاجل إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن “سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم مسؤولية لا تحتمل التأجيل”