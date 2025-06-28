طلب إحاطة بشأن حادث الطريق الإقليمي المأساوي: دماء الفتيات أمانة في رقاب المسؤولين

تقدّمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنوفية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون.

وأكدت النائبة في طلبها أن الحادث الذي راح ضحيته 19 مواطنًا، بينهم 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، نتيجة تصادم مروّع بين ميكروباص يقل الفتيات وتريلا مسرعة، يعكس حجم الإهمال والتقصير في الرقابة على الطرق، وغياب إجراءات الأمان والسلامة، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وقالت العسيلي: “رحلة بحث عن لقمة العيش تحوّلت إلى مجزرة دامية، لن تمر مرور الكرام. دماء الفتيات الشابات اللاتي خرجن لكسب رزقهن أصبحت أمانة في رقاب كل مسؤول تقاعس عن أداء واجبه.”

وطالبت بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة حالة الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، ومحاسبة المقصرين، إلى جانب وضع خطة عاجلة لصيانة وتأمين الطرق السريعة وتكثيف الرقابة المرورية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث الكارثية.

كما دعت الحكومة إلى توفير وسائل نقل آمنة وبديلة للفتيات العاملات في المناطق الصناعية، وتقديم دعم عاجل لأسر الضحايا، مؤكدة أن الكارثة كشفت عن قصور واضح في منظومة النقل والسلامة العامة.