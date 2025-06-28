أزمة انقطاع المياه بمناطق فيصل والهرم في طلب إحاطة بالنواب

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن أزمة انقطاع مياه الشرب في مناطق فيصل والهرم.

وأشار إلى أنه مع دخول فصل الصيف، وما يترتب عليه من زيادة الاستهلاك، يواجه الأهالي في العديد من المناطق بفيصل والهرم من الانقطاع المتكرر للمياه.

وأكد هشام حسين، أن الإشكالية أيضا في أن الانقطاع لساعات طويلة، حيث لا تصل المياه لأغلب العقارات سوى لبعض ساعات على مدار اليوم، وهو ما يعاني معه المواطنين أشد المعاناة.

وقال عضو مجلس النواب: واحدة من أسباب الانقطاع المتكرر للمياه ناتج عن التكتلات السكانية الكبيرة، إلا أنه لابد من مراجعة الأمر.

وطالب النائب هشام حسين، وزارة الإسكان من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وضع حد لهذه المشكلة، مشددا على ضرورة إعلام ال