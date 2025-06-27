حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث

كشف محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، تفاصيل جديدة عن طلب احاطة بشأن طريق الموت في المنوفية والذي شهد حادث المنوفية والذي تسبب في مصرع 19 شخص.

وتابع محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تقدمت بهذا الطلب منذ عام 2024، وتم تشكيل لجان لهذا الأمر، متابعاً أن طلب الإحاطة لسرعة انتهاء من ازدواج الباجور بنها الاقليمي.

وأشار محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، إلى أن تطوير الطريق سبب في هذه الحوادث وخاصة انه تم اغلاق اتجاه مقابل تطوير الطريق فبالتالي الطريق اصبح لا يعمل بشكل كامل.