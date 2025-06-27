قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدمى قلوبنا| شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية.. ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث
التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الليبي علي يوسف
تفحم 70 بطانية ومخدة.. تفاصيل حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين |صور
حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق
التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025
ليفربول يعزز صفوفه بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية
سوهاج .. حريق يلتهم محتويات محل أدوات منزلية في أخميم
فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد
مفاجأة.. أين ذهبت شاحنات اليورانيوم الإيراني قبل الضربة الأمريكية؟
لحماية إسرائيل.. حمدي بخيت يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادث

حادث
حادث

كشف محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، تفاصيل جديدة عن طلب احاطة بشأن طريق الموت في المنوفية والذي شهد حادث المنوفية والذي تسبب في مصرع 19 شخص.

وتابع محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تقدمت بهذا الطلب منذ عام 2024، وتم تشكيل لجان لهذا الأمر، متابعاً أن طلب الإحاطة لسرعة انتهاء من ازدواج الباجور بنها الاقليمي.

وأشار محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، إلى أن تطوير الطريق سبب في هذه الحوادث وخاصة انه تم اغلاق اتجاه مقابل تطوير الطريق فبالتالي الطريق اصبح لا يعمل بشكل كامل.

المنوفية حادث المنوفية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ترشيحاتنا

مدينة الأبحاث العلمية

التعليم العالي: اكتشاف نوع جديد من الفطريات يحمل اسم Trichoderma egyptiacum

الدكتور خيري عبدالحميد

وزير التعليم العالي ينعى رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

الإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي: جهود مستمرة للتيسير على المزارعين والمنتفعين بمشروعات الهيئة

بالصور

ماذا تعرف عن الشفة الأرنبية .. حقائق صادمة وفرص علاج مذهلة

ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد