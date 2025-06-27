قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات
شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية
ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟
ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من موت شنيع
الأهالي منهارين | مشاهد مفجعة من تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي
وظائف وزارة المالية 2025 .. التقديم مفتوح الآن لهذه المناصب القيادية
ضحايا حادث الإقليمي | وضع اسم كل فتاة على نعشها في مشهد أبكى الجميع |صور
ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا
الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون مؤشرات جغرافية بمطروح
ميزة شاشة القفل الجديدة في One UI 8.. سامسونج تطرح تحديثا تجريبيا
نتنياهو يزور واشنطن يوليو المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة وإيران
مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

نعش الضحايا
نعش الضحايا
رامي المهدي

في لحظة قاتلة، وعلى طريق لا يرحم، تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش؛ فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة.

19 روحًا أزهقت أرواحهم في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى.

تفاصيل حادث الإقليمي اليوم 


 

وفي السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة، حيث شهدت محافظة المنوفية، وتحديدًا على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون، حادثًا مأساويًا تحولت فيه رحلة صباحية عادية لمجموعة من الفتيات الباحثات عن لقمة العيش إلى مجزرة مأساوية راح ضحيتها 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، إثر تصادم مروع بين ميكروباص وتريلا.

لحظات الرعب فى حادث المنوفية 

بدأت الكارثة عندما سلك سائق التريلا طريقًا في الاتجاه المعاكس، في مخالفة لقواعد المرور، قبل أن تختل عجلة القيادة في يده، ليدخل في تصادم وجها لوجه مع ميكروباص كان يقل الضحايا، ومعظمهم من فتيات القرية المتوجهات إلى أعمالهن في الصباح الباكر.

 

مأساة قرية كفر السنابسة

قرية كفر السنابسة تحولت في دقائق إلى بيت عزاء مفتوح، فقدت 18 من بناتها دفعة واحدة، في حادث وصفه الأهالي بأنه “نكبة لم تمر بها القرية من قبل”، فالرحلة اليومية إلى العمل انتهت بكفن ودفن جماعي، والدموع تملأ العيون، والحسرة تخنق الحناجر.

تحرك أمني سريع

عقب الحادث، ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في الكارثة، وبدأت التحقيقات معه بتهمة القيادة المتهورة، والتسبب في وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتدخل

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظة الأولى، ووجهت بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية، وتوفير المساعدات العاجلة من خلال فرق الهلال الأحمر.

صرف التعويضات

وجهت وزيرة التضامن بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن بالمنوفية.

كما أصدرت محافظة المنوفية بيانًا عن الحادث، قالت فيه: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي من أبناء كفر السنابسة، شهداء لقمة العيش، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان."

ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة، وتكليف القيادات التنفيذية والصحية بتقديم الدعم الكامل للأسر المفجوعة.

حادث الإقليمي حادث الإقليمي اليوم تفاصيل حادث الإقليمي اليوم اخبار المنوفية اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

بالصور

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد