شهداء لقمة العيش.. محافظ المنوفية ينعى ضحايا الطريق الإقليمي

أصدرت محافظة المنوفية بيانا تنعى فيه شهداء لقمة العيش ضحايا الطريق الإقليمي والذي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 فتاة.

وجاء بيان المحافظة "يتقدم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذين وافتهم المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وينزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم.

كما يتقدم بخالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا علي المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم. مشيرا الي انه سيتم المتابعة والتنسيق مع التضامن لصرف التعويضات للمتوفين والمصابين".

وشهد الطريق الإقليمي في المنوفية اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخري ميكروباص تقل عددا من العمالة أثناء عودتهم من عملهم ما ادي الي مصرع 18 فتاة وسائق الميكروباص.