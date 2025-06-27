قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
بوظت العربية.. ابن صاحب معرض سيارات يقـ.ـتل كلابا ضالة بالسم بالمهندسين
الزمالك يودع عبد الشافي برسالة مؤثرة
انطلاق مناقشات دولية من القاهرة عن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا
انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين بالخانكة
قتـ.ـل طفلته وأصاب زوجته وابنه.. مسلح يطلق الرصاص على أسرته أعلى دائري الهرم
دعاء المساء في الجمعة الأولى من السنة الهجرية 1447.. اغتنم فضله
مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟
سعر الذهب مساء اليوم 27-6-2025
ماله مشبوه.. أحمد كريمة عن استخدام المواطنين للذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شهداء لقمة العيش.. محافظ المنوفية ينعى ضحايا الطريق الإقليمي

حادث المنوفية
حادث المنوفية
مروة فاضل

أصدرت محافظة المنوفية بيانا تنعى فيه شهداء لقمة العيش ضحايا الطريق الإقليمي والذي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 فتاة.

وجاء بيان المحافظة "يتقدم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذين وافتهم المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وينزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم.

كما يتقدم بخالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا علي المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم. مشيرا الي انه سيتم المتابعة والتنسيق  مع التضامن لصرف التعويضات للمتوفين والمصابين".

وشهد الطريق الإقليمي في المنوفية اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخري ميكروباص تقل عددا من العمالة أثناء عودتهم من عملهم ما ادي الي مصرع 18 فتاة وسائق الميكروباص.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث الطريق الإقليمي الطريق الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ارشيفي

منذ فجر الجمعة.. ارتفاع الضحايا الفلسطينيين إلى 50 شهيدا

الأنروا -أرشيفي

بعد شهادات جنود الاحتلال .. حماس تدعو لاستئناف توزيع المساعدات من أونروا

روسيا -علم

موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد