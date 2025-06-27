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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى 18 متوفيا

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
مروة فاضل

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون في محافظة المنوفية إلى 18 متوفيا.

وتم توزيع المتوفيين في عدد من مستشفيات محافظة المنوفية وهم مستشفيات الباجور وأشمون وقويسنا وسرس الليان.

وأكد مصدر طبي، أن المتوفيين شباب ورجال ونساء وبينهم أطفال في عمر الـ 15 عاما ومنهم مجهولي الهوية لا يملكون بطاقات.

وتابع، أن الأهالي يتوافدون علي مستشفيات المحافظة للتعرف علي هوية أبناءهم.

وكان حادث وقع علي الطريق الإقليمي حيث اصطدمت سيارة تريلا بسيارة ميكروباص تقل عدد من العمالة في نطاق مركز اشمون.

وتحولت السيارة الميكروباص إلى خردة حيث دهستها السيارة التريلا علي الطريق بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة التريلا مما أدي إلى تخطيها الحاجز الخرساني وعبورها إلى الطريق الاخر واصطدامها بالسيارة الميكروباص.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفيات المحافظة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية حادث الطريق الإقليمي اخبار محافظة المنوفية الطريق الإقليمي

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