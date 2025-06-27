مصرع 14 شخصا وإصابة 4 في تصادم تريلا وسيارة عمال بإقليمي المنوفية

لقي 14 شخص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا مع أخري سيارة تقل عدد من العمالة علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

بالانتقال تبين مصرع 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارة تريلا وسيارة كانت تقل عدد من العمالة علي الطريق الإقليمي.

وتبين أن سائق السيارة التريلا لم يستطيع السيطرة علي عجلة القيادة وانحرف علي الطريق الآخر واصطدم بسيارة ميكروباص كانت تقل عدد من العمال.

وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفيات اشمون والباجور وسرس الليان.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.