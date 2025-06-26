استئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة بمستشفي قويسنا فى المنوفية

في إنجاز طبي فريد يُحسب لقطاع الصحة بمحافظة المنوفية، نجح فريق طبي متميز في إجراء عملية دقيقة لاستئصال 27 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، مع الحفاظ الكامل على الرحم، رغم وجود التهابات وتقلصات شديدة كانت تُهدد فرصها في الإنجاب.

وقد عانت الحالة من أورام ليفية متقدمة، وترددت على عدد كبير من المنشآت الطبية دون جدوى، إلى أن تم استقبالها وتشخيصها بدقة ضمن بمستشفي قويسنا المركزي التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية، لتبدأ رحلة العلاج الحقيقي.

وتكوّن الفريق الطبي المشرف على العملية من:

الدكتور مصطفى النعماني – مدير إدارة المستشفيات

الدكتور فؤاد حسين – أخصائي النساء والتوليد

الدكتور محمد عسكر – أخصائي النساء والتوليد

الدكتور عبد الحميد – أخصائي التخدير

وبمشاركة متميزة من طاقم التمريض: ميس مرفت كمال وميس عبير.

تمت العملية بنجاح كبير، وسط متابعة دقيقة لحالة المريضة، والتي تعافت بشكل جيد بعد إزالة هذا العدد الكبير من الأورام الليفية، وسط إشادة من ذويها بالفريق الطبي الذي أعاد لها الأمل في حياة طبيعية وفرصة مستقبلية للإنجاب.