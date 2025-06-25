السبت .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية السبت المقبل.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية سيكون السبت المقبل.

وأكد أن النتيجة تأخرت بسبب تأخر التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها وحصول كل طالب على حقه، موضحا أن المديرية حريصة على حصول كل طالب على حقه.

وتابع، أنه سيتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وسيتم إعلان النتيجة على موقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم ومحافظة الكنز يو وكذلك صفحات الرسمية لمحافظة المنوفية ومديرية التعليم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.