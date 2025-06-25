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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ حياة مريضة مصابة بجلطة مخية حادة بتدخل دقيق وعاجل بمستشفيات جامعة المنوفية

الفريق الطبي بمستشفي جامعة المنوفية
الفريق الطبي بمستشفي جامعة المنوفية
مروة فاضل

نجح فريق طبي بقسم أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب بمستشفي جامعة المنوفية في  إجراء  قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة  مريضة تبلغ من العمر ٧٠  عامًا كانت تعاني من جلطة حادة في المخ نتيجة انسداد كامل في الشريان السباتي الأيسر.

 استقبلت المستشفيات الجامعية المريضة في حالة حرجة وتم تحويلها إلي وحدة السكتة الدماغية وتم عمل  االفحوصات الدقيقة لها  تبين أن المريضة تعاني من انسداد تام بالشريان السباتي الأيسر مع ضيق شديد في الشريان السباتي الأيمن مما يشكل خطرًا مضاعفًا على حياتها ويهدد بإصابة شديدة في المخ أو الوفاة فتم عمل تدخل سريع للحالة وانقاذ حياتها.

تم التدخل الطبي تحت إشراف الدكتور محمد فهمي  النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و الدكتور أكثم الإمام رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب.

وأشار الدكتور محمد النعمانى عميد الكلية أن الفريق الطبي بإشراف مباشر من  الدكتور أحمد البسيوني والدكتور مصطفي مليك تم اتخاذ قرار عاجل بإجراء تدخل علاجي بالقسطرة حيث قام الفريق الطبي  بتركيب دعامة في الشريان السباتي الأيمن لضمان تدفق الدم بشكل طبيعي وتقليل احتمالات التدهور المفاجئ مشيرا إلي  أن العملية تمت بنجاح كامل وغادرت المريضة المستشفى بحالة صحية مستقرة بعد المتابعة والعلاج داخل وحدة السكتة الدماغية 

و أشاد عميد الكلية بهذا الإنجاز الكبير  الذي يعكس مدى التطور الذي تشهده أقسام المستشفيات الجامعية  والدقة العالية في التعامل مع الحالات المعقدة والحرجة من خلال فرق طبية متخصصة تمتلك المهارات والخبرة المطلوبة للتعامل مع مثل هذه التدخلات الحرجة .

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