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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أب ينهي حياة أطفاله في المنوفية.. والنيابة تباشر التحقيقات

الاب المتهم بقتل طفليه
الاب المتهم بقتل طفليه
مروة فاضل

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على عامل بقرية قويسنا البلد بمحافظة المنوفية، عقب قيامه بقتل طفليه.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة قويسنا بقيام عامل بقتل طفليه في قرية قويسنا البلد.

وبالانتقال، تبين قيام الأب "م. م"، والمقيم بقرية قويسنا البلد، بقتل طفليه الاثنين (ولد وبنت).

وتبين أن الزوج منفصل عن زوجته، وجارٍ بحث ملابسات قيام الأب بقتل الطفلين.

وتكثف مباحث المنوفية جهودها لكشف غموض الواقعة ومعرفة دوافع ارتكاب الأب للجريمة.
وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، والتحفظ على جثتي الطفلين، وضبط الأب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية قويسنا اخبار محافظة المنوفية قتل طفلين

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