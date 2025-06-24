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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين وتحسين مستوى الخدمات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون، وافتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان الخالدين، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير  الميادين العامة بنطاق المحافظة للمساهمة في إيجاد متنفس حضاري وجمالي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور طارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور، مدير مشروعات حياة كريمة بهيئة الطرق.

تفقد المحافظ أعمال التطوير بالميدان، والتي تضم تركيب جرانيت وأعمدة ديكورية وإنارة حديثة وبلدورات مضيئة، لتحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية لأهالي المدينة.

ووجه محافظ المنوفية بحصر الباعة الجائلين بسوق سمادون العشوائى، وتخصيص أماكن وأكشاك نموذجية للحفاظ على المظهر الحضاري.

 كما افتتح محافظ المنوفية أعمال التطوير بحديقة الفردوس على مساحة 1500 م2، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، حيث تضم برجولات خشبية ومقاعد لاستراحة المواطنين وأحواض زهور ومساحات خضراء ومزودة بأعمدة ديكورية.

وقال المحافظ: “إننا مستمرون في تبنى خطط طموحة وفق رؤية شاملة  للنهوض والارتقاء بقطاع التطوير الحضارى للمحافظة والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية”. 

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمدرسة السادات الثانوية التجارية (إحلال جزئي، صيانة) على مساحة 4148 م2، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

واستمع لشرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمراحل الإنشائية بالمدرسة، والتي تضم 51 فصلا جديدا، حيث جار الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني للمبني، وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بنسبة تنفيذ 76%.

ووجه محافظ المنوفية  بسرعة نهو الأعمال تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية.

هذا وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف طريق  98 الحربى (دلهمو - لبيشة – رملة الإنجب ) بطول 13 كم تقريباً، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء الفعلى من رصف 7 كم، وجار وضع الطبقة السطحية لباقى المسافة كونه طريقا هاما وحيويا، وللمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة. 

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع سعد زغلول، بتكلفة إجمالية تزيد على 6 ملايين جنيه ضمن أعمال التطوير بالمنطقة، بنسبة تنفيذ 80%.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع شركة مدكور بتطوير ورفع كفاءة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة أنارة حديثة بشارع بورسعيد والجزيرة الوسطى، كما تابع أعمال قطع الفرمة بشارع مقابر المسلمين بطول 600م، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه تمهيداً لأعمال الرصف، تنفيذ مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة 2024 / 2025.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق التام مع جميع الجهات المعنية وتذليل العقبات والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

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