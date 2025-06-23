إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طفلة في المنوفية إلي فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بإحالة أوراق فران اعتدي جنسيا علي طفلة صغيرة بقرية كفر داود إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث القضية إلي تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بقيام الأهالي بضبط فران بقرية كفر دواد بالاعتداء جنسيا علي طفلة صغيرة.

بالانتقال تبين أن الفران استدرج الطفلة أثناء ذهابها لشراء مخبوزات من الفرن واعتدى عليها جنسيا واكتشفت شقيقتها حال عودة الصغيرة تبكي إلي المنزل.

فيما حاول المتهم الهرب حيث أنه مغترب وجاء للعمل في القرية في أحد الأفران، إلا أنه تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وقررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون بإحالة المتهم إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.