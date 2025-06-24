محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية لنشر المنهج الوسطى وتدريس علوم الأزهر

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الثقافة الإسلامية التابع لمديرية أوقاف المنوفية بنطاق حي غرب مدينة شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رجب خليفة مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، الدكتور محمد الشنوانى عميد المركز ، صفوت توفيق مدير المركز، سيد شعبان رئيس حي غرب.

وتفقد محافظ المنوفية مبنى المركز الثقافي، الذى يضم 4 فصول وقاعة رئيسية.

وأشار مدير مديرية الأوقاف إلى أن المركز الثقافي يضم معهدين الأول "معهد الدعاة" ويتم الدراسة به لمدة عامين للمؤهل الأعلى و3 أعوام للمؤهل المتوسط، والثاني معهد "إعداد محفظى القرآن الكريم" ويستوعب المركز الثقافي 250 طالب خلال العام الواحد.

وتفقد المحافظ قاعات المركز الخاصة بالمحاضرات وتقديم الأنشطة المتنوعة واستمع إلى توضيح الهدف الأساسي من إنشاء المركز، الذى يهدف إلى نشر المنهج الوسطى وتدريس علوم الأزهر الشريف وعلوم القرآن والقضايا الفكرية المعاصرة والتعمق في فهم مقاصد الدين الحنيف وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني وتنمية الوعى الوطني والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة.

وقدم مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على افتتاح مركز الثقافة الإسلامية وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لأنشطة المركز وللأئمة والدعاة وتوفير المناخ المناسب لهم ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بافتتاح مركز الثقافة الإسلامية بالمحافظة، مؤكداً أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية السمحة وكذا تحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري.

وأكد على تقديم الدعم الكامل لتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة.