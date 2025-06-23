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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية من محافظ المنوفية لاستغاثة فتاتين من ذوي الهمم بالبتانون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في استجابة فورية وعقب الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، على الفور مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم بشأن إيداع فتاتين أيتام من ذوي الهمم بقرية البتانون بدار الرعاية الاجتماعية بمنوف ( كبار بلا مأوى  ) يعانون من ظروف صحية ومعيشية صعبة بما يضمن توفير بيئة آمنه وكريمة لهن ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا.


وفي لفتة إنسانية ، التقي صباح اليوم محافظ المنوفية بالفتيات واستمع إلى شرحاً تفصيلياً عن حالتهم الأسرية والصحية ، حيث أنهم يعانون من إعاقات ذهنية وعدم توافر مسكن آدمي ووجود عائل يقوم على رعايتهم ، جاء ذلك بحضور   محمد جمعة مدير مديرية التضامن ،  محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، مدير إدارة الدار .


وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية للفتيات لتوفير متطلباتهم الشخصية دعماً لهن ، وأجرى اتصال هاتفي بمدير مستشفى الصحة النفسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، موجها العلاقات العامة بالمحافظة باصطحاب الحالات للمستشفى تيسيراً عليهن ، كما وعد بزيارتهن بالدار للاطمئنان عليهن  ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة ، كما قدم المحافظ مكافأة مالية للقائمين على رعايتهم من العاملين بالدار.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

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