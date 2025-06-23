استجابة فورية من محافظ المنوفية لاستغاثة فتاتين من ذوي الهمم بالبتانون

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في استجابة فورية وعقب الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، على الفور مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم بشأن إيداع فتاتين أيتام من ذوي الهمم بقرية البتانون بدار الرعاية الاجتماعية بمنوف ( كبار بلا مأوى ) يعانون من ظروف صحية ومعيشية صعبة بما يضمن توفير بيئة آمنه وكريمة لهن ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا.



وفي لفتة إنسانية ، التقي صباح اليوم محافظ المنوفية بالفتيات واستمع إلى شرحاً تفصيلياً عن حالتهم الأسرية والصحية ، حيث أنهم يعانون من إعاقات ذهنية وعدم توافر مسكن آدمي ووجود عائل يقوم على رعايتهم ، جاء ذلك بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن ، محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ، مدير إدارة الدار .



وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية للفتيات لتوفير متطلباتهم الشخصية دعماً لهن ، وأجرى اتصال هاتفي بمدير مستشفى الصحة النفسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، موجها العلاقات العامة بالمحافظة باصطحاب الحالات للمستشفى تيسيراً عليهن ، كما وعد بزيارتهن بالدار للاطمئنان عليهن ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة ، كما قدم المحافظ مكافأة مالية للقائمين على رعايتهم من العاملين بالدار.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.