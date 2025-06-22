بسبب زيادة الأحمال.. حريق في كشك كهرباء بالمنوفية

تكثف قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية جهودها للسيطرة على حريق اندلع في كشك كهرباء بالقرب من مجمع المصالح بمدينة شبين الكوم.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق بكشك كهرباء بمنطقة مجمع المصالح علي بعد خطوات من ديوان عام محافظة المنوفية.

وانتقلت قوات الإطفاء والحماية المدينة للسيطرة علي الحريق الذي نشب في كشك الكهرباء بسبب زيادة الاحمال.

فيما يتم تكثيف العمل لمنع امتداد الحريق الي المناطق المجاورة حيث أن المنطقة حيوية في مدينة شبين الكوم.

و تم إخطار شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية لقطع الكهرباء لمنع حدوث كارثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.