تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية حول امتحان العربي وشكاوى من النحو

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية حول امتحان اللغة العربية.

وقالت مريم علي، طالبة بمدرسة بنات شبين الكوم، إن امتحان اللغة العربية كان صعبا وخاصة النحو والادب.

وأضافت أسماء كامل، أن الامتحان كان يحتاج الي وقت أطول للإجابة عنه حيث جاء في مستوي الطالب المتوسط ولكن كان يحتاج وقتا إضافيا للإجابة عن كافة الأسئلة.

وتابعت عائشة السيد، أن الامتحان كان متوسطا في صعوبته ولكن نستطيع الإجابة وكانت الصعوبة في النحو والادب.

وأدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية في ثالث أيام الامتحانات في جميع مراكز ولجان محافظة المنوفية.

وشهدت محافظة المنوفية تشديدات مكثفة وتكاتف بين جميع المديريات وذلك لمتابعة انطلاق ماراثون الثانوية العامة.