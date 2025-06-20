مشروعك يوفر 30 فرصة عمل بالمنوفية خلال مايو بتمويل 11 مليون جنيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نجح خلال شهر مايو الماضي في تمويل 16 مشروعاً متنوعاً بنطاق المحافظة، بإجمالي استثمارات بلغت 10 ملايين و705 آلاف جنيه، أسفرت عن توفير 30 فرصة عمل مباشرة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مبادرة "مشروعك"، في إطار الجهود الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق بيئة محفزة للاستثمار والعمل الحر، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، خاصة في المناطق الريفية، وتوفير دراسات جدوى متكاملة وآليات جاذبة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة، فضلاً عن تقديم برامج تدريب فني وإداري للمتقدمين، وتبني مبادرات نوعية تُسهم في تعظيم أثر المشروع على أرض الواقع ، مؤكدا أن برنامج "مشروعك" يعد أحد الأدوات الحيوية التي أسهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ توجيهات الدولة نحو التمكين الاقتصادي للشباب والتحول إلى مجتمع منتج.