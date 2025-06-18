منح الاعتماد المبدئي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية وفقا لمعايير GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن صدور قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت منح الاعتماد الكامل والمبدئي لـ (32) منشأة صحية، بعد تقييم شامل للخدمات الصحية المقدمة بها، ووفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من منظمة “الاسكوا”.

وفي أبرز تلك القرارات، نجح مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية في الحصول على الاعتماد المبدئي، بما يعكس التزام الجامعة بتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة لمرضى الأورام، ويخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين في محافظة المنوفية ومحافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما شملت القرارات اعتماد ثلاث منشآت تابعة للقطاع الصحي الخاص، حصلت على شهادة الاعتماد الكامل، مما يعكس التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية ويدعم التوسع الفعّال لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وتشمل هذه المنشآت:

• مستشفى نسائم التخصصي – القاهرة

• معمل ألفا – السويس

• صيدلية الدكتور حسين رأفت – الإسماعيلية

وفي قطاع الرعاية الأولية، منحت اللجنة الاعتماد الكامل والمبدئي لـ 13 وحدة ومركزًا تابعًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك على النحو التالي:



الاعتماد الكامل لـ 4 وحدات:

• وحدة طب أسرة عرب المعمل – السويس

• وحدة طب أسرة المشروع – السويس

• وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة – أسوان

• مركز طب أسرة أبو سلطان – الإسماعيلية



الاعتماد المبدئي لـ 9 وحدات:

• وحدة طب أسرة البصيلية قبلي – أسوان

• وحدة طب أسرة الحضري نصر النوبة – أسوان

• وحدة طب أسرة المنشية الجديدة – أسوان

• وحدة طب أسرة منيحة – أسوان

• وحدة طب أسرة الرقبة – أسوان

• وحدة طب أسرة الأعقاب الديسة – أسوان

• وحدة طب أسرة أسوان الجديدة – أسوان

• وحدة طب أسرة عمرو بن العاص – أسوان

• وحدة طب أسرة الرائد – السويس

كما تم تجديد الاعتماد لخمس وحدات رعاية أولية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وهي:

• وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء – بورسعيد

• وحدة صحة أسرة الإسراء – بورسعيد

• وحدة طب أسرة الجوهرة – بورسعيد

• وحدة طب أسرة الـ5000 – بورسعيد

• وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت – الإسماعيلية

وأبرز تقرير اللجنة نجاح عشر منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة والسكان في الحصول على الاعتماد المبدئي، بينها ثلاث وحدات بالمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل:

• مركز طب أسرة دمياط ثان – دمياط

• وحدة طب أسرة حصة الغنيمي – كفر الشيخ

• وحدة طب أسرة الكحيل – دمياط

إضافة إلى سبع وحدات رعاية أولية في محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية:

• مركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن – القليوبية

• مركز طبي أسرة أهالينا – القاهرة

• مركز طب الأسرة الخيالة – القاهرة

• وحدة طب أسرة 100 متر – القاهرة

• مركز طب أسرة 120 فدان – القاهرة

• مركز طب أسرة زهرة العاصمة – القاهرة

• وحدة طب أسرة المفروزة شرق – الإسكندرية

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن المنشآت الصحية المعتمدة التي تطبق معايير الجودة وتخضع لتقييمات دورية تسهم بفاعلية في بناء منظومة صحية آمنة وشاملة، تعزز جودة الخدمة وتقليل المخاطر الصحية، وتُمهّد لقطاع صحي مستدام قائم على الكفاءة والفعالية.

كما أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بوعي المنشآت الصحية في محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعيها لنيل الاعتماد، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس التزاماً حقيقياً بتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية تُسرّع من خطوات تطبيق المشروع القومي الشامل.

وأوضح، أن وحدات الرعاية الأساسية تمثل البوابة الأولى نحو نظام صحي متكامل، لما تقدمه من خدمات تشمل: رعاية الأم والطفل، التطعيمات، تنظيم الأسرة، رعاية كبار السن، والتثقيف الصحي، مما يجعلها حجر الأساس لتحقيق العدالة الصحية والتغطية الشاملة.

وأشار إلى أنه بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر تحتاج إلى نحو 10,600 وحدة رعاية أولية لضمان تغطية صحية شاملة بمعدل وحدة لكل 10 آلاف مواطن، وهو ما يفرض ضرورة إنشاء وإعادة توزيع ما لا يقل عن 5,300 وحدة إضافية، مع التركيز على المناطق الريفية ومحافظات الصعيد لتحقيق التوزيع العادل.

ونوه الدكتور أحمد طه، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تطوير وحدات الرعاية الأولية، استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة، وذلك لتأهيل تلك الوحدات ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من الهيئة.

وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضع على رأس أولوياتها نشر ثقافة الجودة، وتلتزم بتقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات آمنة وفعالة وفقاً للمعايير الوطنية المعترف بها دوليًا.