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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

شركة مياه الشرب والصرف الصحى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى
مروة فاضل

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي 2025-2026 م للطلاب من محافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية) .

يأتي ذلك بدءا من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو وحتي الاثنين 15 يوليو 2025 م علي الموقع الإليكتروني للشركة من خلال الرابط 

https://www.mcww.com.eg/schoolRequest

وأوضح أن شروط التقديم تتمثل في ألا يقل المجموع عن 260 درجة وتكون الأولوية للأعلي مجموعاً، حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية عام 2024-2025 م، ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2025 م عن 18 عام، أن يكون الطالب لائق طبياً، أن يجتاز الطالب إختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل في 

(إسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول اكتوبر 2025، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب) وأن الأوراق المطلوب إرفاقها (صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية).

شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مدرسة المياه

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