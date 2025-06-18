بسبب غياب الموظفين.. إحالة سكرتير وحدة محلية للتحقيق في المنوفية

أجرى طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية، جولة ميدانية بقرية رملة الإنجب.

تابع “أبو حطب” سير وانتظام العمل بمقر مجمع الخدمات الحكومية، كما تابع سير وانتظام العمل بملف التصالح.

وقابل عددا من المواطنين والأهالي واستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، وبحث جميع الشكاوى المقدمة لهم بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية والجهات المعنية.

وخلال متابعته لسير الأعمال اليومية بمجمع الخدمات الحكومية، تلاحظ عدم تواجد وتغيب عدد كبير من الموظفين بمقر المجمع، وعدم الاهتمام بمطالب المواطنين المترددين على المجمع لإنهاء مطالبهم، وعلى أثرها تم تحويل سكرتير الوحدة المحلية برملة الإنجب للتحقيق لإهماله في الإشراف على الموظفين والعاملين بالوحدة، ما يؤثر على سير العمل وخدمة المواطنين.

ووجه أبو حطب بتكثيف حملات النظافة بمداخل ومخارج القرية، كما وجه العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد أبو حطب استمرار جولاته الميدانية بالوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والكفور التابعة للوقوف على مشاكل ومطالب المواطنين والتواصل المباشر والمستمر معهم وتبادل الحوار مع جميع الفئات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.