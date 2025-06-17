قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش قافلة مبادرة "إيد واحدة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وذلك على هامش إطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية العراقية بمركز ومدينة  الشهداء، والتي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لدعم الأسر المستحقة،  تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وخلال اللقاء ، رحب محافظ المنوفية بالسفيرة نبيلة مكرم، مثمناً الدور الهام والحيوي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف ربوع الجمهورية وتوسيع مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والفاعليات التنموية التي تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة والمستدامة بالتعاون التام مع كافة مؤسسات المجتمع المدني  للارتقاء بمستوى وجودة الحياة المعيشية للمواطنين .

ومن جانبها ، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تقديرها لمحافظ المنوفية على حُسن الاستقبال، مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود تنموية ملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات ، وحرصها المستمر على تفعيل منظومة العمل المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة والتحالف الوطني، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويُحقق التنمية المتكاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة "إيد واحدة " تتضمن تنظيم قافلة خدمية وتنموية موسعة اليوم بقرية العراقية بالوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية، بالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء  بهدف تقديم عدد من  الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية.

 على أن تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات طبية ، وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى إمكانية التقدم  على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي مع تمويلها مجانًا.

محافظة المنوفية المنوفية قافلة ايد واحدة السفيرة نبيلة مكرم الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يصدق على 26 مضبطة بالجلسات العامة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة

مجلس النواب

شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد