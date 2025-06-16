محافظ المنوفية يفتتح وحدة العناية المركزة والأشعة المقطعية بمستشفى صدر منوف

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة أمراض الدم المتخصصة بمستشفى منوف العام والتي تشمل تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة لتشخيص ومتابعة أمراض الدم وتقديم خدمات دقيقة ومتخصصة للحالات المرضية المعقدة ، وجهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي وتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية اللازمة في الوقت المناسب ضمن مبادرة دعم صحة المرأة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي ، مديري مستشفيات الصدر والرمد ومنوف العام ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

كما افتتح محافظ المنوفية وحدة العناية المركزة بمستشفى صدر منوف وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية ، وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد لخدمة المرضى وتشخيص الحالات بدقة عالية، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن ألية العمل والخدمات المقدمة لتعزيز الخدمات الطبية والتخفيف عن المرضى ، وأجري حواراً مع عدد من المرضى للتأكد منهم على مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة ، وذلك في إطار خطة عمل المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة والتقنيات لتواكب التطور في أداء الخدمة المقدمة وتقديم خدمات صحية متكاملة.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير العيادات التخصصية بمستشفى الرمد والتي تشمل تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض العيون، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة طبية آمنة ومجهزة لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية ، واطلع المحافظ على سجل المترددين ، واستفسر عن عدد الحالات ونوعية الخدمات ، وفي لفتة طبية وزع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية على عمال النظافة دعماً لهم.

وخلال جولته أشار محافظ المنوفية إلى أن القطاع الصحي على أرض المحافظة يشهد طفرة تنموية ونقلة نوعية جديدة بمستوى الخدمات وذلك في ظل عهد الرئيس السيسي من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية ، حيث تجاوزت جملة الاستثمارات للقطاع أكثر من 5 مليار جنيه خلال 6 سنوات لتحسين جودة الخدمات والتطور في مستوى أداء الخدمة ، وذلك من خلال إنشاءات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الطبية ومنها (إنشاء مستشفى الشهداء وأشمون الجديدة، مركز تجميع البلازما ببنك الدم وتوسعات مستشفى الرمد الجديد بشبين الكوم ، معـهد أورام منـوف الجديد ، مؤكداً علي دعمي الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة ولخدمة أهالي المنوفية.