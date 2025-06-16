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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية: افتتاح توسعات مدرسة تتا وغمرين الإعدادية لتقليل الكثافة| صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  المنوفية أعمال توسعات وصيانة مدرسة تتا وغمرين الإعدادية بمركز منوف على مساحة 2389م2 ، بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه وتضم المدرسة 17 فصل ليصبح إجمالي فصول المدرسة بعد التوسعات 24 فصل دراسي، بما يساهم في  تقليل الكثافة الطلابية وتقديم خدمات تعليمية أفضل .

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية والمعامل ، وأشاد بدور الهيئة العامة للأبنية التعليمية المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير التعليم بالمحافظة ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة .

واستمع لشكوى مواطن يتضرر من تراكمات نواتج تطهير ترعة السرساوية وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة برفع كافة التراكمات وكذا الإستماع لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة لها .


وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تسير بخطي واثقة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تليق بمكانة مصر في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ (مليار و500 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2019 حتى 2025 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم " ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، حيث تم الإنتهاء من إنشاءات وتوسعات وصيانة شاملة لـ 370 مدرسة بأرجاء المحافظة ساهمت في تأهيل 6 ألاف و464 فصل دراسي لتعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية خلال الـ 6 سنوات ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي .

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