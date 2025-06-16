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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس المنوفية الأزهرية يتابع امتحانات النحو للعلمي بلجنة الباجور

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
مروة فاضل

واصل الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، جولاته الميدانية صباح اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي.

وأدى ٢٦٥٠ طالبًا وطالبة امتحان مادة النحو بمختلف لجان المنطقة.

وتفقد لجنة معهد بنين الباجور الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة الباجور التعليمية، حيث حرص على الاطمئنان على انضباط سير الامتحان، وتوفّر الأجواء المناسبة التي تضمن للطلاب أداءً مستقرًا وهادئًا. 

كما شدد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وضرورة توفير سبل الراحة والسلامة  للطلاب.

محافظة المنوفية المنوفية الثانوية الأزهرية اخبار محافظة المنوفية امتحانات

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