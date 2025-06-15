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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم عددًا من المتميزين رياضيا من أبناء المحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي، عددا من المتميزين رياضياً والحاصلين علي بطولات دولية وإقليمية من أبناء المحافظة وأهداهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لبطولاتهم وتحفيزاً لهم ، جاء ذلك خلال استقبالهم بمكتبه بالديوان العام ، بحضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة ،  محمد سلامة وكيل الرياضة بالمديرية ، و حسن بدر وكيل المديرية لشئون الشباب .

حيث كرم محافظ المنوفية كل من اللاعب محمد جبر لحصوله علي الميدالية الذهبية في مصارعة رومانية للكبار ، اللاعب عمرو عطا لحصوله علي الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للشباب ، اللاعب سعيد دياب لحصوله علي الميدالية البرونزية في المصارعة للكبار  ببطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب ، اللاعب يوسف الرفاعي لحصوله علي الميدالية الذهبية للمصارعة الرومانية والميدالية البرونزية مصارعة حرة.

 كما تم تكريم اللاعبة ريتاج هاني لحصولها علي الميدالية الذهبية في المصارعة ببطولة أفريقيا للمصارعة للناشئين بالمغرب ، اللاعبة صفا سليمان لحصولها علي الميدالية الذهبية للفرق ببطولة أفريقيا للجودو ، اللاعبة سجدة موسي لحصولها علي 2 ميدالية ذهبية ببطولة العربية للجودو بالأردن ، اللاعبة سارة أحمد لحصولها علي الميدالية الذهبية في الجودو بطولة الجمهورية وبطولة العرب ، اللاعبة إسراء عبد المقصود لحصولها علي المركز الأول والميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية المفتوحة للكاراتيه التقليدي .

وخلال التكريم قدم محافظ المنوفية خالص التهاني للمتميزين رياضياَ وحثهم علي ضرورة بذل المزيد من الجهد للتأهيل والمشاركة في الأولمبياد الدولية والحصول علي ميداليات ، معرباً عن بالغ سعادته بهؤلاء المتميزين رياضياَ وحصولهم علي مراكز متقدمة وإعلاء إسم " المنوفية " عالياً ، مشيراً أن قطاع الرياضة يعد واحداً من أهم القطاعات الحيوية الذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع العناصر الموهوبة في شتي المجالات ما لديهم من طاقات إبداعية غير محدودة بما يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة .

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