في المنوفية .. 2650 طالبًا يؤدون امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية

استأنف طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة المنوفية، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى 2650 طالبًا وطالبة امتحان مادة الفيزياء في أجواء من الهدوء والانضباط.

وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لسير أعمال الامتحانات، قاد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، والشيخ حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، جولة تفقدية للجان الامتحانات، شملت لجنة بنين قورص ومقرها معهد أشمون الابتدائي، ولجنة معهد سبك الأحد الإعدادي الثانوي.

وخلال الجولة، شدّد وكيل القطاع رئيس المنطقة على أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل سهولة ويسر، مع التأكيد على تكافؤ الفرص والانضباط داخل اللجان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي غدًا الأحد امتحان مادة التاريخ، بينما يختتم طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم الأربعاء 9 يوليو، ويُنهي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم الخميس 10 يوليو 2025، وفق الجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.