محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.. والعلاج بالمجان

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار "من بدري أمان"، بمركز ومدينة قويسنا ، خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيه الجاري ،وذلك في إطار المبادرة الوطنية الشاملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بما يعزز من فرص الشفاء ويحمي الأسر من معاناة المرض وتكاليفه ، تأكيداً على أن الصحة كانت وستظل على رأس أولويات الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، مدير مستشفى قويسنا ، الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .



ووسط حشد من المواطنين ، تفقد محافظ المنوفية عيادات المبادرة الرئاسية وإستمع الي آليات التنفيذ والخدمات الطبية التي تقدمها والمتمثلة في الفحص المبكر عن " أورام الرئة والقولون والبروستاتا والثدي وعنق الرحم " للحد من الأمراض المزمنة والخطيرة بالإضافة إلى توفير خدمة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري المسبب الاول لسرطان عنق الرحم والتي تستهدف جميع المواطنين التي تبلغ أعمارهم 18 عام فأكثر ، كما تفقد المحافظ عيادة متنقلة تضم جهاز الماموجرام للفحص الطبي والكشف المبكر عن أورام الثدى .

وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية بضرورة زيادة المساحات المخصصة لتوفير أنشطة المبادرة مع التأكيد علي الفصل بين مواقع الكشف المخصصة للرجال والنساء بما يعكس الخصوصية وجودة الخدمات المقدمة ، مؤكداً على حسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع مراكز الحملة والمتمثلة أيضاً في مستشفيات " السادات المركزي ومنوف العام " مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي والتعريف بأهداف الحملة وخدماتها وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة مناشداً إياهم بضرورة الإقبال على أعمال المبادرة والاستفادة من خدماتها المقدمة بالجان.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية ، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.