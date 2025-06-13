فرص عمل بمستشفيات جامعتي عين شمس و المنوفية.. قدم الان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي اعلنتها بوابة الوظائف الحكومية، والتي من ضمنها طرح الجامعات لفرص عمل جديدة في قطاعاتها المختلفة، حيث أعلنت مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، عن حاجتها لتعيين عدد من فنيي وأخصائيي التمريض، كما كشفت جامعة المنوفية عن فتح باب التقديم لـ8 وظائف قيادية شاغرة، ضمن خطتها لتطوير الهيكل الإداري.

وظائف مستشفى عين شمس التخصصي

وظائف مستشفى عين شمس التخصصي

أعلنت مستشفى عين شمس التخصصي عن توافر فرص عمل لفنيين وأخصائيين تمريض، على أن تتاح الوظائف للذكور والإناث، مع تحديد عدة شروط أساسية للتقديم، أبرزها:

أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

توفر كارنيه مزاولة المهنة ساري.

خبرة عملية في أقسام الرعاية المركزة والتخصصات المختلفة.

بالنسبة للذكور، يشترط تقديم الموقف من التجنيد.

وللراغبين في التقديم ومعرفة التفاصيل، يمكن مقابلة مديرة التمريض بالمستشفى مباشرة، من السبت إلى الأربعاء، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، وذلك بمقر المستشفى الكائن في شارع الخليفة المأمون، بجوار كلية التجارة – جامعة عين شمس.

تشمل الوظائف القيادية المتاحة بجامعة المنوفية

وظائف قيادية بجامعة المنوفية

من جانب آخر، أعلنت جامعة المنوفية عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لـ8 وظائف قيادية شاغرة، على أن يستمر التقديم حتى 10 يوليو 2025.

تشمل الوظائف القيادية المتاحة بجامعة المنوفية



أمين الجامعة المساعد

مدير عام الإدارة القانونية (يشترط الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون)

مدير عام الشئون المالية (بكالوريوس تجارة – محاسبة)

مدير عام الاستحقاقات والمزايا

مدير عام التطوير المؤسسي

مدير عام إدارة وتنمية المواهب

مدير عام عمليات الموارد البشرية

أمين كلية الإعلام

المستندات المطلوبة للتقديم

ملف يتضمن: أصل + 6 نسخ.

بيان حالة وظيفية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

تقارير تقييم الأداء لآخر 3 سنوات.

7 صور شخصية حديثة.

شهادات تثبت المهارات والخبرات.

عرض إنجازات سابقة، ومقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها، وفقا لنموذج قانون 95 لسنة 2017.

تأتي هذه الوظائف في إطار جهود الجامعات لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة.