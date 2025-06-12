ضهرت الآن نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/.

نتيجة مسابقة معلم 20 ألف مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية .. موعد التظلمات

وبعد إعلان نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية ، تُتاح إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى يوم 26 من نفس الشهر ، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد 13 يونيو أيضا ويستمر حتى 27 يوليو المقبل.

وكان قد اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لتلبية احتياجات العملية التعليمية من الكوادر المؤهلة ، على إعلان نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية

وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية تمثل خطوة مهمة في دعم تطوير التعليم في مصر، خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير معلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما ينعكس على العملية التعليمية.

نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية .. آلية جديدة

وكشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفعيل الآلية الجديدة بشأن إعلان نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية على بوابة الوظائف الحكومية ، التي بدأ الجهاز تطبيقها مؤخراً، والتي تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف.

وأشار إلى أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة، لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته.

وأوضح أنه في نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة انجليزية، في حال تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات، سيتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، والتي تنص على أنه في حال التساوي يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للترتيب التالي:

1. الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

2. الأعلى درجة في ذات المرتبة.

3. الأعلى مؤهلًا.

4. الأقدم تخرجًا.

5. الأكبر سنًا.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه الآلية الجديدة تتيح فرصة عادلة للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف في محافظات أخرى، وتسهم في سرعة تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المحافظات التي لم تستكمل العدد المطلوب من المتقدمين، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي للتعليم في بناء الإنسان، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".