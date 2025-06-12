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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، انه الوصول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة من خلال الروابط التالية :

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القليوبية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة دمياط

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الإسكندرية

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الاسماعيلية

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة السويس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الأقصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة أسوان

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة قنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة سوهاج

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة أسيوط

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة المنيا

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الوادي الجديد

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة بني سويف

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة كفر الشيخ

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة المنوفية

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الغربية

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة شمال سيناء

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة جنوب سيناء

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة مطروح

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 جميع المحافظات في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالاسم ورقم الجلوس درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي 2025

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

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