نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني .. ظهرت قوائمها الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

حيث تقوم كل مدرسة بنشر قوائم نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني على صفحاتها على فيس بوك بمجرد انتهاء اعمال التصحيح في كنترولاتها لتسهيل مهمة الاستعلام عنها على الطلاب

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. الدرجات والمجموع الكلي

- اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40 .. إجمالي الساعات 129 ساعة

- اللغة الأجنبية الأولى: 5حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30 .. إجمالي الساعات 129

- التاريخ : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30 .. إجمالي الساعات 129

- الرياضيات : 5حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30 .. إجمالي الساعات 129

- العلوم المتكاملة : 5حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30 .. إجمالي الساعات 129

- الفلسفة والمنطق : 4 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30 .. إجمالي الساعات 103

-الإجمالي : 29 حصة .. المجموع من 380 .. النجاح من 190



أما المواد غير المُضافة للمجموع فتفاصيلها كالتالي:

- التربية الدينية : حصتان .. الدرجة من 40 .. النجاح من 20 .. إجمالي الساعات 51.5

- اللغة الأجنبية الثانية : حصتان .. الدرجة من 40 .. النجاح من 20 .. إجمالي الساعات 51.5

- التربية الرياضية : حصة واحدة .. الدرجة من 10 .. النجاح من 5 .. إجمالي الساعات 26

- التربية الوطنية : حصة واحدة .. الدرجة من 10 .. النجاح من 5 .. إجمالي الساعات 26



مواد الأنشطة التربوية :

يختار الطالب نشاطاً واحداً فقط مما يلي ولا تضاف درجاته للمجموع، وتكون عدد الحصة حصة واحدة والدرجة من 10 والنجاح من 5 :

- التربية الفنية

- التربية الموسيقية

-الاقتصاد المنزلي

-الكشافة والمرشدات

-المسرح والتمثيل

- الصحافة والإذاعة

- خدمة المجتمع وتنمية البيئة

-النشاط العلمي والابداعي

- المطالعة والمكتبات

مواد التربية المهنية

يختار الطالب مادة واحدة فقط منها ولا تضاف للمجموع وعدد حصصها حصة واحدة، والدرجة من 20 والنجاح من 10 وهي كالتالي:

- تكنولوجيا الصناعة

- تكنولوجيا الزراعة

- تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات





نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. آلية التقييم

تعقد امتحانات فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي، على أن يكون الامتحان الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول ، والامتحان الثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لطلاب الثانوي الذين لن يجتازوا النسبة المقرّرة للنجاح، فسوف يعقد لهم امتحان دور ثان، ويُعد اجتيازه شرطاً للانتقال للصف الأعلى.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي يُحدّد خلال العام الدراسي بحساب متوسط درجات الفصلين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى لكل مادة ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب .