نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس ، تستعد مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ، لإعلانها قريبا خلال الأيام القادمة

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس سيتم إعلانها بمجرد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

يتولى كل محافظ في محافظته مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الكنترولات من التصحيح ورصد الدرجات و تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس كاملة في شكلها النهائي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس لا يكون موحدا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثل نتيجة الثانوية العامة ، ولكن يكون في كل محافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

ويتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في كل محافظة في مصر من خلال بيان رسمي صادر من المحافظ و مديرية التربية والتعليم

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم على فيس بوك

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. دقة التصحيح وإعطاء كل طالب حقه

من جانبه .. قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع بدء تصحيح أوراق الطلاب في 3 قطاعات، حيث تشهد الكنترولات تصحيح الأوراق في قطاعات "كفر الشيخ ودسوق والحامول"، بجميع المواد الدراسية، وأنه وجه بدقة التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه.

وأضاف جودة، أن 66 ألفًا و200 طالب وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجارٍ تصحيح الأوراق بـ3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية “إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي”.

وتابع: قطاع دسوق يشمل 4 إدارات تعليمية "إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوة، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية “الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس”

وأعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تسير وفق المعايير الدقيقة، والشفافية المطبقة في تصحيح أوراق الإجابات.



وشدد وكيل وزارة التبية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط الوزارية، والتعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، قائلا في رسالته للطلاب وأولياء الأمور: «كل طالب هياخذ حقه".

جاء ذلك خلال تفقد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجنة النظام والمراقبة الإعدادية العامة من داخل مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنات، كما تفقد أعمال التصحيح بمدرسة ابن خلدون الابتدائية.

ووجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات، والعمل على تذليل العقبات لتمكينهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه في جو من الهدوء والاستقرار، مشددًا على تحري الدقة في عملية التصحيح، والمراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة والشفافية.

وشدد " عبده " على مراعاة الدقة، والتأني في تقدير الدرجات، وفق النماذج المقررة، والموضوعة من قبل الموجهين، واضعي الامتحانات، وكذلك التدقيق في أوراق الإجابة، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وكذلك رصد الدرجات، ومراجعة وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب.